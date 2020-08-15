CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde hayata geçirilmeyen hayali projeler!

15.08.2020 13:13

CHP'li Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında Bakırköy Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki, 2019 yerel seçimlerinde de koltuğunu koruyan Kerimoğlu, bu süreçte neler yaptı? Vaat ettiği projelerii yerine getirebildi mi? İşte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun 6 yıllık karnesi...