Marmara'nın ortasında mucize kurtuluş! İDO kaptanı tesadüfen fark etti

15.08.2020 13:15

Son dakika haberi... Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti.





Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.





Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi.





Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.