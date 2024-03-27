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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 15:31

Trabzon Hayrat'ta göçük: Balaban Mahallesi'nde 3 işçi toprak altında

Son dakika haberleri... Trabzon'da içme suyu alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

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