SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 15:03

DÜZCE SON DAKİKA HABER! TEM'de can pazarı: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 17 yaralı!

TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Kaza yerinden ilk görüntüler...

TEM Otoyolu Düzce geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya giden şehirler arası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı istikametinde tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje giren otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazanın ardından otobüsteki bazı yolcular araç içinde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 17 YARALI
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yolculara müdahale etti.

Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 1'i ağır 17 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

DÜZCE TEM'de can pazarı: 1 ölü, 17 yaralı!

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
DÜZCE TEM'de can pazarı: 1 ölü, 17 yaralı! | EFE TUR Kaza videosu!
27.03.2024Çarşamba
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıktı!
27.03.2024Çarşamba
Fatih'te infial yaratan çarşaflı kadına darp olayında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ''Gereği yapıldı!''
27.03.2024Çarşamba
ELEKTRONİK SİGARA CİĞER SÖNDÜRDÜ!
27.03.2024Çarşamba
Çöl tozu geliyor! Türkiye'nin bu illerinde yaşayanlar maskeleri hazırlayın!
27.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan önemli açıklamalar! Bir sorumlu varsa o da benim 20:32
"Bir sorumlu varsa o da benim"
27.03.2024Çarşamba
Provokasyon Almanya’ya sıçradı! Türk Konsolosluğu’na alçak saldırı 00:17
Türk Konsolosluğu'na alçak saldırı!
27.03.2024Çarşamba
Suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve Volkan Reçber’in talimatıyla Nusr-Et’e silahlı saldırı olayında flaş gelişme! 5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı 00:39
5 kişi MAHZEN-22 operasyonuyla yakalandı
27.03.2024Çarşamba
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar 01:42
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede!
27.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA