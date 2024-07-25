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Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 16:10

Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!

Tokat’ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan’ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan’ı ise yaraladı.

TOKAT'ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan'ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan'ı ise yaraladı. Tülay Ceylan ile kendisi de silahla bacağından yaralanan Dursun Dezin, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Madas köyünde meydana geldi. Tarlada sulama meselesi yüzünden köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayı haber alıp Tokat Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı. Olaya müdahale edip tarafları ayıran polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan Tülay Ceylan'ın durumunun ağır olduğu, Dursun Dezin'in ise bacağından yaralandığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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