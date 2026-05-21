Kastamonu’da zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı narkotik operasyonunda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehir Tacirlerinin Malzemelerine El Konuldu

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 196,08 gram bonzai, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, operasyon kapsamında H.K., Y.Y. ve V.U. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mahkeme Kararını Verdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.K. ve Y.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, V.U. ise mahkemece uygulanan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serkan Cortaoğlu
