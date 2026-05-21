Kastamonu’da zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama!
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı narkotik operasyonunda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zehir Tacirlerinin Malzemelerine El Konuldu
Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 196,08 gram bonzai, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken, operasyon kapsamında H.K., Y.Y. ve V.U. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mahkeme Kararını Verdi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.K. ve Y.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, V.U. ise mahkemece uygulanan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
