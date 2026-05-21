Trafikte yangın paniği: Kereste yüklü çekici alevlere teslim oldu!

Seyir halindeki çekicinin motor kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir noktada durdurarak kendini dışarı attı. Ancak alevler kısa süre içerisinde büyüyerek aracın kabin kısmını tamamen etkisi altına aldı.

Ekipler Zamana Karşı Yarıştı

Çevredeki diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Kırıkkale itfaiye ekipleri, alevlerin dorsede yüklü olan kerestelere sirayet etmemesi için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışması Yapıldı

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri araç üzerinde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay sonucunda çekici büyük ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale gelirken, kereste yüklü dorsenin kurtarılması çevredekilere derin bir "oh" çektirdi.