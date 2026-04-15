Tokat'ta ayakkabı hırsızı tutuklandı

Olay, Tokat merkez Gülbahar Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren bir şahıs, daire önlerinde bulunan ayakkabıları incelemeye başladı. Bu sırada ev sahibi, güvenlik kamerasını kontrol ederken tanımadığı bir kişinin kapı önündeki ayakkabıları aldığını fark ederek dışarı çıktı.

Adliyeye sevk edildi

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen N.C.Ç., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla ayakkabıları seçmesi ve hızla kaçması dikkat çekti.