Maraş okul saldırısı: 4 bakan yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada tedavisi süren 13 yaralı hakkında bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, durumu kritik olan öğrencilerin tedavisi için Türkiye'nin en iyi cerrahlarının Kahramanmaraş'a sevk edildiğini ve operasyon süreçlerinin bizzat takip edildiğini vurguladı.

Psikososyal Destek Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin, saldırıdan etkilenen tüm öğrenciler ve aileleri için sahada psikososyal destek çalışmalarına başladığı bildirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise adli sürecin ve güvenlik soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.