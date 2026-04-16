Tır tamiri sırasında yaşanan kaza ölümle sonuçlandı

Hatay'ın Dörtyol-Erzin otoyolunda meydana gelen olayda, 41 yaşındaki tır sürücüsü Mahmut Dadaş arızalanan aracını tamir etmek istedi. Tamir işlemleri sırasında tırın dingil kısmının hareket etmesiyle Mahmut Dadaş tekerleklerin altında kalarak sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu tekerleklerin altından kurtarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Dadaş, doktorların sarf ettiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.