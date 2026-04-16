CANLI YAYIN
Geri
Tır tamiri sırasında yaşanan kaza ölümle sonuçlandı

Dörtyol-Erzin otoyolu üzerinde arızalanan aracını onarmaya çalışan Mahmut Dadaş, tırın aniden hareket etmesi sonucu tekerleklerin altında kalarak can verdi.

Hatay'ın Dörtyol-Erzin otoyolunda meydana gelen olayda, 41 yaşındaki tır sürücüsü Mahmut Dadaş arızalanan aracını tamir etmek istedi. Tamir işlemleri sırasında tırın dingil kısmının hareket etmesiyle Mahmut Dadaş tekerleklerin altında kalarak sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu tekerleklerin altından kurtarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Dadaş, doktorların sarf ettiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle