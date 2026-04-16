Kayseri'de çöken ev paniğe yol açtı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde boş olduğu öğrenilen tek katlı müstakil bir evde meydana gelen çökme sonucu maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında tek katlı müstakil kerpiç bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların gürültü duyması üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak evin elektrik ve doğal gaz şebekesi ile olan bağlantısını kesti. Olay anında evin boş olması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, yapıda maddi hasar oluştu.

