Okullarda yeni dönem! Kurallara uymayan üreticilere 500 bin TL ceza kesilecek

Hükümet, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele ve toplum sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimleri sıkılaştırıyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan tüm paketli gıdalar için Sağlık Bakanlığı onaylı kriterler devreye giriyor. Buna göre;

Sadece kriterlere uygun ve üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunan ürünler satılabilecek.

Logosuz veya onaysız ürünlerin okul sınırları içerisine girmesine izin verilmeyecek.

Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Ekmekte Vitamin Devrimi

Yeni düzenleme sadece kantinleri değil, sofraların vazgeçilmezi ekmeği de kapsıyor. Toplumun beslenme kalitesini artırmak için beyaz ekmek üretimine yeni standartlar geliyor:

Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik unlara vitamin ve mineral takviyesi zorunlu olacak.

Bu takviyeyi yapmayan un üreticilerine 500 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Gıdalarda Renkli Uyarı Sistemi

Tüketicilerin ürün içeriklerini daha hızlı anlaması için ambalajlarda "Renkli Uyarı Sistemi" başlatılacak. Ambalajlı gıdaların üzerinde;