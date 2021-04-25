Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi: Bizi de vurup gitti

Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, piyasadan topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, olayların ardından yaptığı açıklamada kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu, yıllardır kripto para işleriyle uğraştığını belirterek "Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.