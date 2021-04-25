RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Kabine koronavirüs başlığı ile toplanacak! Gündeminde tam kapanma var

Son dakika: Kabine koronavirüs başlığı ile toplanacak! Gündeminde tam kapanma var
25.04.2021 09:31
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Türkiye'de koronavirüse karşı alınan kısıtlama tedbirleri sonrası açıklanan tablolarda son 2 gün yaşanan vaka düşüşü dikkat çekti. Son haftalarda 60 bini aşan vaka sayısı 40 bin sınırına kadar geriledi. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada biterken, gözler yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde bakan olan 3 ismin ilk kez katılacağı Kabine toplantısında gündem yine koronavirüs tedbirleri olacak. Tam kapanma seçeneğinin masada olacağı öğrenilirken, Ramazan Bayramı'nı da içerisine alacak bir kısıtlama olması gündemde. İşte detaylar...


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