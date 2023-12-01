Terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevden alındı HEDEPKK ve CHP hopladı!

Son dakika haberleri... Terör sevici Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı.







TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmedildi.







TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.



KANDİL'İN TABİPLERİ

Her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, Türk Tabipler Birliği'nin skandalları saymakla bitmiyor.







PKK'NIN KİMYASAL YALANINA BÖYLE DESTEK OLMUŞTU

HEDEPKK ve CHP tarafından büyük destek gören Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ne dedi? İşte Fincancı'nın açıklamaları



Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



TERÖRİSTE ÖDÜL MEHMETÇİĞE KÖSTEK!

TTB daha önce de PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PKK'nın sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermişti.

Afrin'de Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek olmak yerine karşıt açıklamalar yapmıştı. Terör elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ı kürt halkının temsilcisi olarak gördüklerini de geçmişte açıklayan TTB Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi de 'savaş' olarak niteledi.

TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı hendek operasyonlarına ilişkin 'siviller öldürüldü' demiş ve, Türkiye'nin yargılanması gerektiğini savunmuştu.

Yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Tabip Odası olarak katilleri ve açık/örtülü destekçilerini kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsyi üyelerinin açıklaması sedece kendilerini bağlar." ifadelerine yer verildi.





Bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu, HDP'li Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları büyük tepki topladı.



Skandalı ortaya çıkaran Gazeteci Ceyhun Bozkurt, HDP'nin Türk Tabipleri Birliği içinde oluşturduğu kirli ağı da ifşa etti.





Fotoğrafta: HDP'li Behçet Yıldırım



PKK KAMPLARINA İLAÇ TAŞINMIŞ

Güzel gibi TTB üyesi olan eski HDP vekili Behçet Yıldırım ve öldürülen teröristin sağlıkçı bir arkadaşının, PKK kamplarına ilaç sevkiyatı yaptığı ve tedavi imkanı sağladığı ortaya çıktı.

Bozkurt konuya ilişkin bugünkü haberinde, öldürülen teröristin rehberinde üçüncü sırada yer alan bir başka sağlıkçı (Ebe-Hemşire) S.R.Ç.'ye dikkat çekti.



Fotoğrafta: PKK'lı Volkan Bora



Hakkında düzenlenen iddianamede, S.R.Ç'nin sahte reçeteler düzenleyip terör örgütü PKK/KCK'ya ilaç temini yaptığı ve terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi.



Bozkurt ayrıca, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın diğer teröristlerle beraber etkisiz hale getirildiği 29 Nisan 2017 tarihli operasyonda yaralı kurtulan teröriste işaret etti.





HDP'Lİ YILDIRIM TERÖRİSTİ TEDAVİ ETMİŞ!

"Bezar" kod adlı Abuzer Arıca isimli teröristin, yaralı olarak örgüte müzahir kişilerin olduğu bir bölgeye kaçtığını ve HDP'li Yıldırım tarafından tedavi edildiğini ifade eden Bozkurt, haberinin ilgili bölümünde, kirli ağı şöyle özetledi:



"Çatışmada yaralanan terör örgütünün elebaşı pozisyonundaki militanı "Bezar" kod adlı Abuzer Arıca kaçıyor. dönemin HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, bu yaralı teröristi buluyor ve teröristin tedavisinde bulunuyor veya tedavi süreciyle ilgileniyor. Behçet Yıldırım'ın Diyarbakır 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davasındaki dosyada yer alan iddianamede, Yıldırım'ın Abuzer Arıca isimli teröristle yollarının kesişmesinin öncesine dayandığını gösteriyor. M.A. isimli şüpheli şahsın soruşturma kapsamında 28 Ağustos 2021 tarihli ifadesinde Abuzer Arıca'nın, 2015 seçimlerinde Behçet Yıldırım ile birlikte İmam Tümen'in milletvekili adayı olacağını HDP'ye adeta "tebliğ" ettiğini, hatta Behçet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin(!) Adıyaman kırsalında konuyla ilgili Abuzer Arıca isimli teröristle toplantı yaptığını da iddia etmiş. Aynı iddiayı, yani terör elebaşı ile Behçet Yıldırım'ın aralarında bulunduğu grubun buluşmasını N.Ç. isimli şüpheli şahıs da 7 Eylül 2021 tarihli ifadesinde aktarmış. C.Ç de 16 Eylül 2021 tarihli şüpheli ifadesinde, "Zerdeşt" Kod adlı Kemal Bal isimli terör örgütü mensubunun kendisine "Behçet Yıldırım'a oy verin, örgütün adayıdır dediğini, Behçet Yıldırım'ın köye her gidişinde özel olarak Kemal Bal'ın evine gidip görüştüğünü" aktarmış."



PKK'LI BORA'NIN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Haberde, TTB'ye bağlı Adıyaman Tabip Odası'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Behçet Yıldırım'ın gözaltına alınması sonrasında yapılan aramada, Yıldırım'ın telefonunda Volkan Bora'nın fotoğrafları bulunduğu bilgisi de yer aldı.



Fotoğrafta: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve HDP heyeti



- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık kontrollerini yapmak üzere İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurdu.



- TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurulmasını engellemek için harekât düzenlerken, sınır ötesinden şehit haberleri gelirken "Savaş, halk sağlığı sorunudur" açıklamasıyla operasyonlara karşı çıktı.



- Casusluk suçlamasıyla yargılanan ve bu yüzden firar eden Can Dündar'a destek ziyaretinde bulundu.



- Gezi olaylarında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii'ne ayakkabılarıyla giren vandallar için "Onlar suçluysa, biz de suçluyuz. Gezi hekimliği yargılanamaz" dedi.



- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Dr. Abdullah Biroğul, PKK tarafından öldürüldü. PKK'dan tek kelime bahsetmeden olayı kınadı, cinayetinin sorumlusunun ise herkes olduğunu ifade etti.



- Cezaevinde açlık grevine başlayan terör örgütü DHKP-C'liler için destek açıklaması yaparak, "Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır" dedi.



- Barolar Birliğinin çoklu baro sistemine karşı başlattığı "Savunma Yürüyor!" eylemine destek beyanı verdi.





Fotoğrafta: Terörden gözaltına alınan Derya Etem



- Mardin Tabip Odası Başkanı Derya Etem terörden gözaltına alındı, suçlamaları beklemeden 'Serbest bırakın' açıklaması yaptı.

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