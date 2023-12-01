İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: ''İstanbul'daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti''
İYİ Parti’de ahlaksızlıkların üzeri örtüldü” ifadeleri hakkında yönelttiğimiz soruya çok çarpıcı bir açıklama yapan Koçak, “İstanbul 1. bölgedeki bir ilçe başkanımız kendi ilçesinde çalışan genç bir kıza tacizde bulunuyor. Olay kızın ailesinin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu dönemin İl Başkanı Buğra Kavuncu da biliyor. Genel Başkan’a da iletiliyor konu. Ancak bu örtbas edildi. Disipline dahi verilmedi taciz suçlaması yapılan kişi.” ifadelerini kullandı