SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 17:16 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 17:22

İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: ''İstanbul'daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti''

İYİ Parti’de ahlaksızlıkların üzeri örtüldü” ifadeleri hakkında yönelttiğimiz soruya çok çarpıcı bir açıklama yapan Koçak, “İstanbul 1. bölgedeki bir ilçe başkanımız kendi ilçesinde çalışan genç bir kıza tacizde bulunuyor. Olay kızın ailesinin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu dönemin İl Başkanı Buğra Kavuncu da biliyor. Genel Başkan’a da iletiliyor konu. Ancak bu örtbas edildi. Disipline dahi verilmedi taciz suçlaması yapılan kişi.” ifadelerini kullandı

İSMET KOÇAK'IN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL BOMBA AÇIKLAMALARI FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SIRADAKİ VİDEO
Seçil Erzan Davasında Mahkemeden Sürpriz Karar: Semih Kaya ve 10 Kişi İçin Zorla Getirme Kararı!
01.12.2023Cuma
AK Parti'de yerel seçimler için aday belirleme hazırlığında ikinci aşama: Anket!
01.12.2023Cuma
İYİ Parti eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: Temayülde otobüsle adam getirip oy karşılığı para verdiler
01.12.2023Cuma
SON DAKİKA: Osmaniye'de Canlı Tavuk Taşıyan Araca Uyuşturucu Operasyonu!
01.12.2023Cuma
Meral Akşener yine "u" dönüşü mü yapacak? İşte İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlık... CHP yandaşları baskı peşinde
01.12.2023Cuma
Bunlar da Var
’Donsuz Kelly!’ TikTok’ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı rezilliğe dönüştü! Canlı yayında başörtülü iğrenç şov! 00:38
'Donsuz Kelly!' TikTok'ta çıplaklıkla para kazanma çılgınlığı!
01.12.2023Cuma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu 00:43
Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu!
01.12.2023Cuma
Aldatmak 48. bölüm fragmanı yayınlandı! “Hiç kimse gerçeği bilmeyecek!” 00:30
Aldatmak 48. bölüm fragmanı yayınlandı!
01.12.2023Cuma
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! 08:00
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE'de!
01.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA