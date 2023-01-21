Terör örgütü PKK'dan alçak saldırı! Öncüpınar'ı roketlerle hedef aldılar... Anında karşılık!

Terör örgütü PKK/YPG yine alçakça saldırdı. Teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinden Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 6 roket atıldı.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN YOK

YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda roketler boş araziye isabet ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ANINDA KARŞILIK: 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada teröristlere anında karşılık verildiği ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu.

Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!"