Temel Karamollaoğlu safını belli etti! Akşener'e resti çekti, Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi

SP Lideri, Millet İttifakı'ndaki cepheleşmeyi göz önüne serdi. Daha da ileri gitti. "Aday bulma ısrarı, ayrışma isteyenlerin konusu olabilir" diyerek Akşener'i hedef gösterdi. Meral Hanım'ın partisindeki farklı dinamikleri bir arada tutmakta zorlandığını söyledi.







"Aday nasıl olmalı" sorusu karşısında ise Kılıçdaroğlu'nu işaret etti! "Buraya geldim istediğimi yaparım demeyecek birisi olmalı" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan korkusunu da itiraf etti: İmamoğlu ve Yavaş'ı buldozer gibi ezip geçer!