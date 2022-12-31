Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik." dedi.

BANKALAR ESKİ KİMLİKLERİ KABUL ETMEYECEK!

Bakan Soylu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet'ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak. Türkiye'de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız. Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek."

18 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN YENİ KİMLİK KARTI BELGELERİ

A. Nüfus cüzdanında fotoğraf varsa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması



Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

B. Nüfus cüzdanında fotoğraf yoksa,

Nüfus Cüzdanı

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı Bedelinin yatırılması

Annesi, Babası, 18 yaşından büyük kardeşlerinden birisi





C. Nüfus Cüzdanı KAYIPSA,

Fotoğraflı Pasaport veya Sürücü Belgesi veya MEB-ÖSYM Sınav Giriş Belgesi. (Fotoğraflı bir belge olmaması durumunda, 18 yaşından büyük, birinci derece akrabanın şahsen gelip beyanda bulunması gerekmektedir.)

Biyometrik Fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

Kimlik Kartı bedelinin yatırılması

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik başvurusu yapmak için telefon ile ALO 199' u arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internetten adresinden randevu alabilirsiniz.

Randevular haftalık olarak verilmektedir.

Her işlem için, ayrı randevu alınması gerekmektedir.

Telefonla 199'u arayarak,

İnternetten randevu.nvi.gov.tr adresinden

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "NVI Mobil" akıllı telefon uygulamasından randevu alabilirsiniz.