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AYDIN NAZİLLİ SON DAKİKA! Restoran'da büyük patlama! Yangın çıktı: 7 ölü, 4 ağır yaralı

AYDIN NAZİLLİ SON DAKİKA! Restoran'da büyük patlama! Yangın çıktı: 7 ölü, 4 ağır yaralı
30.12.2022 16:55 - Son Güncelleme: 30.12.2022 16:56

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Son dakika haberi... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Son dakika haberi... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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