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TEM'de feci kaza! Tam 12 araç karıştı...

TEM'de feci kaza! Tam 12 araç karıştı...
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Sabah saatlerinde TEM otoyolunda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, toplam 12 araç karıştı. Kaza sonrası TEM'de trafik kilitlendi.


İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

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