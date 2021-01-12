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Son dakika: 8 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Son dakika: 8 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
12.01.2021 10:06
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Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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