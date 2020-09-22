Tekne ve yatlarda parti düzenleyen işletmecilerden A Haber ekibine itiraf gibi cevaplar: Biz Sahil Güvenliği gözleriz!

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelerde ve yatlarda müzikli eğlencelere düzenleme geldi ancak bazı işletmeler kuralları dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki yasaklar nasıl deliniyor? A Haber ekipleri işletmeleri aradı ve parti düzenlemek istediklerini söyledi. Peki işletmelerin cevabı ne oldu? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…
Muhabirimizin "Bir parti düzenlemeyi düşünüyoruz. Acaba bu mümkün müdür?" sorusuna bakın işletmelerden ne cevaplar geldi…
-Tamamdır. Tabii ki mümkündür.
-Hafta içi aslında daha güzel hem sakin olur etraf.
-20,25 kişi olsa falan yine bir şey olmaz da 50 kişi olduğu zaman sahil güvenlik sorun çıkartabilir. Çarşamba denetimler var. Her zaman var da yine o tarz Perşembe günü falan az oluyor.
Bir işletmeci muhabirimiz "Oyun oynayacağız o sıkıntı olmasın bizim için problem değil" cevabına ise...
"Yok onunla ilgili biz şu an bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde yanıt veriyor.
-Yasak çünkü yasal olan bir şey değil yaptığımız.
-Haberler sağolsun hergün haber yaptıkları için...
-KORONAVİRÜS TESTİ FALAN İSTİYOR MUSUNUZ?
-Yok içeri girebildikleri sürece sıkıntı sorun yok.
İTİRAF GİBİ CEVAPLAR!
-Bizim limanın yakınlarında sakin bir nokta var. Burası birazcık daha hem göze hem diğer unsurlara karşı korunaklı bir bölge. Burada istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz.
-Biz bunu defalarca yapıyoruz bir sıkıntı yaşamadık. Hatta belirli bir saatin üstüne planlarsak Adalar bölgesine gideriz. Orada zaten daha sakin olur. Bir sıkıntı olmaz.
SAHİL GÜVENLİĞİ BİZ GÖZLERİZ!
-Biz bakarız sağdan soldan sahil güvenlik geliyor mu diye. Ona göre bir yerlere gideriz. Yakınlarda olur maskeler biz de zaten sürekli gözleriz sahil güvenliği. Geldikleri zaman söyleriz takarlar. Bir sorun olmaz.