TBMM'de yoğun baro mesaisi! Tam 5 günde 52 saat

06.07.2020 12:22

Baro vesayetine son verecek olan düzenlemeler için TBMM’de yoğun bir mesai yaşandı. TBMM Adalet Komisyonunun barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 2 Temmuz Perşembe gününden 6 Temmuz Pazartesi'ye kadar devam eden mesaisi 52 saat sürdü.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan komisyon, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için 27. Dönem'de 4 toplantı gerçekleştirdi ve bu birleşimlerde 52 saat çalıştı. Komisyon, 2 Temmuz Perşembe günü başladığı müzakerelerini 6 Temmuz Pazartesi sonlandırdı.

Günlük toplantısının ilkine 16.00'da, diğer toplantılarına ise 14.00'te başlayan komisyon, cumartesi pazar dahil sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılara, milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi. Salonun yetersiz kalması nedeniyle bazı milletvekilleri görüşmeleri pencere kenarlarında oturarak ya da ayakta izledi.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşmelerin ilk gününde milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı Kovid-19 testi için Meclis revirine götürdü. Burada ilk kontrolü yapılan Tanal, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Komisyon çalışmalarına devam ederken, Tanal'ın oturduğu koltuk ise dezenfekte edildi. Tanal, daha sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin negatif olduğunu bildirdi.

Toplantının ilk gününde teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılırken, ikinci günkü toplantısında maddeler üzerinde değerlendirmeler başladı. Görüşmelerde milletvekillerinin değerlendirmeleri sonucu 1255 sayfa tutanak kayda geçti.

Adalet Komisyonu Başkanvekili Tunç, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, "2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da başladık, bugün 6 Temmuz Pazartesi saat 03.15. Beş gün 52 saat çalıştık. Mükerrer söz alanlarla beraber 296 konuşmacımızın söz talebini yerine getirdik. 1255 sayfa tutanak tutuldu. Teklifin görüşmelerine katkı sağlayan tüm milletvekillerine, komisyon üyelerine, uzmanlarına, Türkiye Barolar Birliği temsilcisine, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerimizin grup başkanvekilleri komisyon çalışmalarını ilgiyle takip etti." ifadelerine yer verdi.