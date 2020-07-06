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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İkna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: İkna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu
06.07.2020 12:20

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir terörist daha teslim oldu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının ikna çabaları sonucu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.

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