Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Üvey babaanne Hacer Kurnaz'a büyük şok!

06.07.2020 13:28

Müge Anlı, Ecrin bebek olayında son durumu açıkladı! Ecrin bebeğin katili kim? Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, geçen yıl evinin önünden kaybolan ve Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebeğin bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile yaşamını yitirdiği kesinleşmişti. Cinayet şüphelisi olarak üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. Müge Anlı Ecrin bebek olayında son durumu 6 Temmuz Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. Ecrin bebeğin üvey babaannesi Hacer Kurnaz'a dava açıldı. İşte son dakika Ecrin bebek gelişmesi...

Müge Anlı son dakika Ecrin bebek gelişmesini aktardı. "Hukuk Fakülteleri'ne örnek olacak bir dosya ve karar" diyen Müge Anlı, Ecrin bebeğin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianameyi okudu. İşte 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayında son durum!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine taşınan Ecrin bebek cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs 2019'da evinin önünden kaybolan ve 20 gün sonra da evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kafatası ve kemik parçalarına yapılan DNA incelemesi ile öldüğü belirlenen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

Müge Anlı, 22 Haziran'da gözaltına alınan üvey babaanne Hacer Kurnaz hakkında yeni gelişmeyi aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek iddianamesi kabul edildi. Üvey babaanne için dava açıldı. Müge Anlı, Ecrin bebek iddianamesini canlı yayında okudu.