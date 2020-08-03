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Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi! TEM'in Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasında

Tatilcilerin dönüşü trafiği kilitledi! TEM'in Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasında
03.08.2020 10:42

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayram dönüşlerini trafiğe kalmamak için son güne bırakmayanları kimi zaman kilometreleri bulan uzun kuyruklar karşıladı. TEM'in Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasına geldi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Hakan Süer, Kocaeli Bekirdere Rampası'ndan aktardı.


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