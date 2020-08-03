Vatandaş salgın yokmuş gibi davrandı, Bakan Koca uyardı: "Birinci dalga sahillere indi dikkatli olalım"

Vatandaş, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni bıraktı! Sanki Corona salgını yokmuş gibi davrandı. Sahillere aktı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım
Vatandaş, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni bıraktı! Sanki Corona salgını yokmuş gibi davrandı. Sahillere aktı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım
Kadıköy'de Ada vapuru kuyruğu
CANINIZA 'KIYI'YORSUNUZ
Yurdum insanı maske, mesafe ve hijyen kuralına aldırmadı. Soluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında aldı. Denize değil Coronavirüs'e kulaç attı. Hem kendi hem de sevdiklerinin canını hiçe saydı!
COVİD-19 salgını dünyayı etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı, 700 bine yaklaştı. Avrupa ve Asya'da salgında ikinci dalga kabusu başladı. Yurdum insanı ise kendini tatil moduna aldı! Maske, mesafe ve hijyeni bıraktı. Corona yokmuş gibi davrandı. Soluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım.
BEDAVA CORONA
Ulaşımın bedava olmasını fırsat bilen İstanbullu, dün Eminönü'ndeki vapur iskelesine akın etti. Adalar'a gitti.
Vapurdaki kalabalığı gören Corona bayram etti!
Twitter;
Bunca uyarıya rağmen nasıl bir rahatlık bu? Salgın daha bitmedi!
Ulaşım bedava diye vapura koşmak nedir? Canınızın hiç mi kıymeti yok?
25 yaşındayım. Sevdiklerime zarar vermemek için aylardır evden çıkmıyorum. Bu manzara karşısında oturup ağlayacağım!
Ben bu salgının biteceğine olan inancımı kaybettim.
Daha uzmanlar ne desin? Bu virüsü alırsan öleceksin! Sen ölmesen, anneni babanı öldüreceksin! Otur evinde artık ya!
Ne maske ne mesafe var. Vaka sayılarını umursayan yok!
Valla herkes saldıysa ben de çıkartayım maskeyi... Yazın çekilmiyor çünkü!
Sorumsuzluğunuz yüzünden kaç kişinin hayatını tehlikeye atıyorsunuz! Yazık!