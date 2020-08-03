Vatandaş salgın yokmuş gibi davrandı, Bakan Koca uyardı: "Birinci dalga sahillere indi dikkatli olalım"

03.08.2020 10:40

Vatandaş, maskeyi, mesafeyi ve hijyeni bıraktı! Sanki Corona salgını yokmuş gibi davrandı. Sahillere aktı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım