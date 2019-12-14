Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu halde yangın! 4 iş yeri küle döndü 14.12.2019 09:51

Mersin'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 iş yeri küle döndü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Sabaha karşı 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı.

4 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 iş yeri alevlere teslim oldu. İş yerlerini küle çeviren yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.