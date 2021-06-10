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Taksim'de İBB zabıtasından seyyar satıcıya coplu müdahale

Taksim'de İBB zabıtasından seyyar satıcıya coplu müdahale
10.06.2021 10:27
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Taksim'de parfüm satmak isteyen seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Coplu müdahale üzerine çevik kuvvet polisi araya girerek tarafları ayırdı. Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Olay, 6 Haziran'da öğle saatlerinde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişiye müdahale etti.



ZABITA COPLA MÜDAHALE ETTİ
Seyyar satıcı, zabıtaya karşı çıkarken, görevlilerden biri tekme ve elindeki copla ona müdahale etti.


ÇEVİK KUVVET TARAFLARI AYIRDI
Diğer zabıta memurları da devreye girince çıkan arbedeye Taksim Meydanı'ndaki çevik kuvvet polisleri müdahale edip, tarafları ayırdı.





İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



COP İLE MÜDAHALE KAMERALARA YANSIDI
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.

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