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Adana'da bir tuhaf olay! Bir kadın yarı çıplak halde yolun ortasına yatıp...

Adana'da bir tuhaf olay! Bir kadın yarı çıplak halde yolun ortasına yatıp...
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Adana'da gündüz vakti bir tuhaf olay yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yarı çıplak bir şekilde işlek caddede yolun ortasına yatıp sürücüleri de kendisini de tehlikeleye attı. Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.


Adana'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü.

Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.


Bugün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi.

Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Yaşananlar sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu.

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