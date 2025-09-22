PODCAST CANLI YAYIN

Takip edip bıçak çektikleri 2 kişinin 150 TL'sini gasbettiler; 2 tutuklama

Amasya'da takip edip akaryakıt istasyonunun tuvaletinde bıçak çektikleri 2 kişinin 150 TL'sini gasbeden Enes Mert Toprak (18) ile arkadaşı Yağız Çınar Alpaslanlı (18) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Pirinççi Caddesi'nde meydana geldi. Enes Mert Toprak ve Yağız Çınar Alpaslanlı, sokakta karşılaştıkları Y.M.K. (18) ve A.S.C.'yi (16) akaryakıt istasyonuna kadar takip etti.

Şüpheliler, tuvalete giren 2 kişiye bıçak çekip 150 TL'sini aldı. İhbarla çalışma başlatan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunan Toprak ile 18 suç kaydı bulunan Alpaslanlı, kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 'Nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. Adliye çıkışı şüphelilerden Enes Mert Toprak, '150 TL için bıçak çektiğiniz doğru mu?' diye soran gazetecilere tepki gösterip saldırmaya çalıştı.

