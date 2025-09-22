PODCAST CANLI YAYIN

japonya’da ölen Türk gencin ölümünde çelişkili iddialar!

İzmirli 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayalini kurduğu Japonya ziyaretinde hayatını kaybetti. Japon yetkililerin “virüs” ve ardından “intihar” açıklamaları ailede büyük tepki yarattı. Acılı baba, oğlunun şüpheli ölümünün peşini bırakmayacaklarını söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayalini kurduğu Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında hayatını kaybetti. Tokyo'da konakladığı otel odasında hareketsiz bulunan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÜRK GENCİNİN ÖLÜMÜNDE SIR ÇELİŞKİ

Japon yetkililer ilk incelemede Uzun'un "virüs kaynaklı" yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise ölümün "intihar" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Ancak aile, çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

"ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenazesi İzmir'e getirilen Mehmet Arda Uzun, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, " Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümünpeşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi

Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da yaşamını yitirmeden önceki son görüntülerinin de ortaya çıktığı öğrenildi.

