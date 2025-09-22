PODCAST CANLI YAYIN

Sındırgı depremi kamerada!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Sarsıntı anı Cumhuriyet Meydanı’ndaki MOBESE kamerasına yansıdı.

