Susuz geçen 5'inci günde Şileliler CHP'li İBB'ye isyan etti: Bizi tekrardan 90'lara döndürmezler herhalde

07.07.2020 13:05

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin 60 saatten fazla bir süredir su vermediği Şile'de vatandaşlar duruma isyan etti. Koronavirüs salgının yaşandığı bugünlerde en temel ihtiyacın olmaması üzerine vatandaşlar tepki gösterince, belediye su tankerleri ile su dağıttı. Öte yandan su dağıtımı sırasında vatandaşların ellerinde bidonlarla kuyruğa girmesi 90'lı yılları hatırlattı. Peki bu görüntülerin üzerine İSKİ harekete geçti mi? Bölgeye su yeniden sağlandı mı? Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Şile'den aktardı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile'ye tam 4 gündür su veremiyor. Akşam saatlerinde az da olsa su geldiğini belirten vatandaşlar, gündüz saatinde yeniden susuz kaldılar.

"BİZİ TEKRARDAN 90'LARA DÖNDÜRMEZLER HERHALDE"

Beşinci günde de suların akmadığını ifade eden bir vatandaş, "Yüzümüzü yıkamak için 10 dakika bekliyoruz. Çamaşır makinesini kullanamıyoruz, su ısıtıcılarını kullanamıyoruz. Şu suyla duş alacağım düşün. Verdikleri su bu, ben bununla duş alacağım, bardak dolması için bile bekliyoruz. Akşam herhalde göstermelik aktı. Sular geldi diye hazırlıkta yapmadık. Dışarıdan dolduracağız artık. Su tankerini de artık gönderip aynı hatayı yapmazlar, bizi tekrardan 90'lara döndürmezler herhalde." diye konuştu.