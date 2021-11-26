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Suriye-Türkiye sınırında hain saldırı: 1 asker şehit oldu

Suriye-Türkiye sınırında hain saldırı: 1 asker şehit oldu
26.11.2021 09:19
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Son dakika haberi... Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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Kilis'in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasadışı geçmek isteyen bur guruba "Dur" ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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