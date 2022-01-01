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Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü kaldırımda asılı kaldı

Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü kaldırımda asılı kaldı
01.01.2022 11:30

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Sultangazi'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı. Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi. ​

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Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Peronlarında meydana geldi. Park halindeki İETT otobüsünün iddiaya göre, freni boşaldı. Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı. Otobüs, kaldırımda asılı kaldı, facianın eşiğinden dönüldü. Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.

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