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İçkili yılbaşı eğlencesinde arkadaşını öldürdü

İçkili yılbaşı eğlencesinde arkadaşını öldürdü
01.01.2022 09:21 - Son Güncelleme: 01.01.2022 09:22

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte alkol aldığı arkadaşları Mehmet Güneş’i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz’ı (57) ise yaraladı. Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi'nde Ali Öztürk'a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Güneş'in bekar olduğu belirtildi.

Olayın ardından Nurettin Öztürk ile ağabeyi Ali Öztürk polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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