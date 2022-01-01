İçkili yılbaşı eğlencesinde arkadaşını öldürdü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte alkol aldığı arkadaşları Mehmet Güneş’i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz’ı (57) ise yaraladı. Polis, yeni yılın ilk saatlerinde işlenen cinayet olayı ile ilgili inceleme başlattı.