Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sözlerine tepki: Yazıklar olsun

14.09.2020 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı 'Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır' sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu, 'Yazıklar olsun, ayıptır' dedi.