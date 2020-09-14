Türkiye 7 bölgede petrol aramaya başlayacak

14.09.2020 14:38

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından şimdi de petrol için harekete geçiliyor. Libya ile yapılan ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ilk adımı geçtiğimiz mayıs ayında ilk adımı atmıştı. Türk karasuları dışındaki 7 alan için petrol arama başvurusu yapıldı. Ruhsat süreci için çıkılan 90 günlük askı süresi ise 1 Eylül itibariyle tamamlandı. Şimdi gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde. Ruhsatların çıkmasıyla arama yapmak üzere bölgeye ilk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi gidecek. Yapılan araştırmalara göre; Kıbrıs Adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit Adası'nın güneydoğu ve Kıbrıs Adası etrafında 3,5 trilyon metreküplük doğal gaz tespit edildi.