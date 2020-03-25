Haberler Video Haber Videoları Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi...
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi...

25.03.2020 23:31

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı olan provokatif haberler ve skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil yine haddini aştı. Özdil, koronavirüs tedbileri kapsamında alınan yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara "angut" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları