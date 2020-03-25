CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı olan provokatif haberler ve skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil yine haddini aştı. Özdil, koronavirüs tedbileri kapsamında alınan yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara "angut" dedi.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yine haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi...25.03.2020 23:31
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