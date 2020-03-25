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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara Kovid-19'a karşı #EvdeKal çağrısı

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara Kovid-19'a karşı #EvdeKal çağrısı

25.03.2020 21:59

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyada birçok ülkede ölümlere neden olan Kovid-19'la mücadele Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanları da görevlerini en iyi şekilde yerine getirirken Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Ertuğrul Okuyan, Dr. İrfan Şahin, Dr. Gökmen Kum ve Dr. Sinan Varol koronavirüse karşı tüm vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Doktorlar yaptıkları çağrıyı Twitter'dan, "Evet durum ciddi,canla başla çalışıyoruz,burayı terk etmeyeceğiz,tıbbi malzeme ve teçhizat eksiğimiz yok. Biz görevimizi yapıyoruz,ya sen görevini yapıyor musun? #EvdeKal" sözleriyle paylaştılar.



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