Sosyal medyada olay olan görüntüler! Koronavirüs nedeniyle online kız isteme merasimi yapıldı

Çankırı'da çekilen görüntüler pandemi döneminde 'bu da oldu' dedirtti. Özel ve Özkan aileleri, salgın nedeniyle online olarak kız isteme merasimi gerçekleştirdi. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan görüntü büyük beğeni topladı.
Çankırı'da özel bir ofiste çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki mimar Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ailelerin de onayı üzerine birlikteliğe ilk adımlarını atmak isteyen çift, salgın döneminde farklı bir yönteme başvurdu.