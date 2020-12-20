Amazon Nehri’nde kaplumbağa seli! Binlercesi sahile vurdu

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Son dakika haberleri...Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Brezilya'daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı.



Binlerce kaplumbağanın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada dikkat çekti.