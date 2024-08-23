Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonuna çarpması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir faciadan dönüldü. Kaza, Aydınlık Evler Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, Ankara Bulvarı üzerinde yaşandı.

N AK 1905 yabancı plakalı otomobili kullanan sürücü, hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracın kontrolden çıkmasına sebep oldu. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak devirdi. Kaza anında istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatandaş, hızla gelen aracı son anda fark edip kendini kurtarmayı başardı. Bu tehlikeli anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak, hem akaryakıt istasyonunda hem de kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla akaryakıt istasyonuna doğru ilerlediği ve ardından pompayı devirdiği anlar net bir şekilde görülebiliyor. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.