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SON DEPREMLER! Elazığ'da şiddetli deprem! AFAD duyurdu | İşte deprem anından görüntüler

SON DEPREMLER! Elazığ'da şiddetli deprem! AFAD duyurdu | İşte deprem anından görüntüler
27.12.2020 12:43
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Son dakika haberine göre Elazığ merkezde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saati 09.37 olarak açıklandı. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk gelen bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını aktardı.


Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor."

AFAD ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI

KANDİLLİ DE DUYURDU
Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Elazığ'ın Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğünü ise 5,6 olarak bildirildi.

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