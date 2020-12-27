Elazığ depremi sonrası Vali Erkaya Yırık'tan ilk açıklama! AFAD ve Kandilli son dakika depremi duyurdu

Son dakika depremler... Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından flaş açıklamalar geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5,3 olarak Kandilli ise 5,6 olarak açıkladı. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık'tan önemli açıklamalar geldi.

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

ELAZIĞ VALİSİ DEPREM SONRASI SON DURUMU CANLI YAYINDA ANLATTI

Elazığ Valisi Erkaya Yırık depremin ardından katıldığı canlı yayında "ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Yırık şu ifadeleri kullandı: Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.



Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.

AFAD ELAZIĞ DEPREMİ DETAYLARI

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Elazığ'ın Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğünü ise 5,6 olarak bildirildi.