Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

16.06.2020 14:25

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiği açıklandı. Çin'de başlayan ve SARS'a benzeyen Covid-19 salgını ile ilgili Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koydu. Edinilen son dakika habere göre diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkileyen koronavirüs salgınında 1,7 milyar insanın hayatının tehlikede olduğu belirtilirken tehlikenin boyutları gözler önüne serildi.

Koronavirüsü daha ölümcül hale getiren bir mutasyon ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Enstitüsü, Kovid-19 araştırmasını yayımladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre enstitüdeki araştırmacılar, bir mutasyon sonucu, Kovid-19 yüzeyindeki 'sivri uçların' sayısını büyük oranda artırdığını gözlemledi.

Bilim insanları mutasyona uğramış virüslerin, mutasyona sahip olmayan virüslere göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Kovid-19'a ilişkin avustralya'da yapılan bir araştırma, virüsün etkilediği kişilerde şeker hastalığına neden olduğunu ortaya koydu.

Melbourne Üniversitesi ve Londra Kraliyet Koleji başta olmak üzere birkaç araştırma kurumunun ortak yaptığı bir çalışma Kovid-19'da bulunan bir protein vücudun insülin değerlerini düzenleyen organları hedef aldığına işaret ediyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, koronavirüsün diyabet hastalarında daha ölümcül olabileceğini ortaya koymuştu.