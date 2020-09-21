Son dakika: Yunan paçavrasının çirkin manşetine suç duyurusu

21.09.2020 10:40

Yunanistan’da yayımlanan “Dimokratia” gazetesi, Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir manşete imza attı. Son dakika haberine göre Yunan gazetesinin hakaret içerikli çirkin manşetine karşı Başkan Erdoğan'ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.