Anzak askerinin 1. Dünya Savaşı’nın ardından evine götürüp sakladığı 100 yıllık Türk Bayrağı yurda döndü

Yüz yıllık Türk bayrağının vatana dönüş hikayesi duygulandırdı. Birinci Dünya Savaşı'na katılan 17 yaşındaki Anzak askeri ülkesine dönerken yanına Türk bayrağı aldı. Yıllarca sakladı. Bayrak, ölümünden sonra torununa kaldı. Antikacı torunun 2007'de fotoğrafçı Ercan Bekat'a verdiği o bayrak, Kuşadası'nda sergilenmeye başladı.
Yüz yıllık Türk bayrağının vatana dönüş hikayesi duygulandırdı. Birinci Dünya Savaşı'na katılan 17 yaşındaki Anzak askeri ülkesine dönerken yanına Türk bayrağı aldı. Yıllarca sakladı. Bayrak, ölümünden sonra torununa kaldı. Antikacı torunun 2007'de fotoğrafçı Ercan Bekat'a verdiği o bayrak, Kuşadası'nda sergilenmeye başladı.
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Müze müdürü Melek Sözer, "Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye bir isim yazıyor. Ancak kime ait bilmiyoruz" ifadesini kullandı.